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Osmaneli Kaymakamı Yüksel’in 30 Ağustos mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.Ünal, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel’in 30 Ağustos mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Ünal, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yılını coşkuyla kutladığını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan toprakların düşman işgalinden kurtarıldığını, milletin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu anlatan Yüksel, mesajına şöyle devam etti:
“Türkiye Cumhuriyetinin temeli bu zaferle sağlamlaştırılmış ve ebedi hayatı burada şeref tacını giymiştir. Bugün de Türkiye üzerinde kötü emeller besleyenler şunu çok iyi bilmelidir ki, yüzlerce yıldır aynı bayrak altında yaşayan ve bu ülkeyi beraberce kanlarını dökerek kuran Milletimiz, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi buna asla fırsat vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya durdukça var olacak ve varlığından, birliğinden ve dirliğinden asla taviz vermeyecektir. Bu duygularla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

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