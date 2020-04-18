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Osmaneli’de salgınına karşı mücadele devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 18.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca ilçede vatandaşların sağlığını koruma ve Covit-19 salgını ile mücadele amacıyla oluşturulan denetleme kurulu İçişleri Bakanlığınca bildirilen tedbirler kapsamında sahada kontrollere devam ediyor.Görevlendirilen personeller tarafından Covit-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçede açık bulunan işletmelerde sağlık ve temizlik kuralları, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, ürünlerin poşetlenmeleri gibi kurallara işletmelerin uyma zorunluluğu ve uygulamaları kontrol edildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca ilçede vatandaşların sağlığını koruma ve Covit-19 salgını ile mücadele amacıyla oluşturulan denetleme kurulu İçişleri Bakanlığınca bildirilen tedbirler kapsamında sahada kontrollere devam ediyor.
Görevlendirilen personeller tarafından Covit-19 virüsü ile mücadele kapsamında ilçede açık bulunan işletmelerde sağlık ve temizlik kuralları, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, ürünlerin poşetlenmeleri gibi kurallara işletmelerin uyma zorunluluğu ve uygulamaları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde İçişleri Bakanlığınca bildirilen tedbirlere uymayan işletme sahiplerine Toplum Sağlığı adına ve cezai işlem uygulandı. Covit-19 salgını kapsamında bu tür uygulamaların devam edileceği öğrenildi.

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