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Osmaneli’nden yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 28.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.Yapılan yatırırlar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli hedeflerine ulaşmak için planlanan yatırımları çok ekonomik maliyetlerle ve büyük oranda kendi kadromuzu kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan yatırırlar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli hedeflerine ulaşmak için planlanan yatırımları çok ekonomik maliyetlerle ve büyük oranda kendi kadromuzu kullanarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizin her mahallesinde ayrı bir çalışmamız var. Elektrik hatlarının yeraltına alınması sonrası yollarda oluşan bozulmaları süratlen yeniliyoruz. Yine 4,5 kilometrelik orta refüjümüzdeki aydınlatma yatırımın tamamlanması sonrası peyzaj ve çevre düzenlemesini dağdan getirdiğimiz yayla çimleriyle yapıyoruz. Tarihi Lefke Çarşısında restorasyon ve sokak sağlıklaştırmasına devam ediyoruz. Ahşap atölyemiz konaklar için gece gündüz ahşap işliyor. Konakların avlularını Lefke taşıyla sanatsal eser görünümünde düzenliyoruz. Kadın girişimciler ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bayram sonrası merkezlerini konağa taşıyarak yeni yerlerine kavuşacaklar. Yöresel ürünlerini pazarlanacak satış mağazalarını ve yöresel yemekleri sunacakları restorandı da hazırlıyoruz. Osmaneli Belediyesi her alanda yatırımlarını hız kesmeden devam ettiriyor" dedi.

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