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Osmangazi’de 400 bin nüfusa hitap edecek hizmetler gün sayıyor

BURSA HABERLERİ  | 14.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Emek bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verecek iki ayrı yatırımın yakın bir zamanda açılışını yapmaya hazırlanıyor.Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha ferah ve konforlu hizmet sunabilmesi adına Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için Emek bölgesine modern ek hizmet binası inşa ediyor.

Osmangazi Belediyesi, Emek bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye hizmet verecek iki ayrı yatırımın yakın bir zamanda açılışını yapmaya hazırlanıyor.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara daha ferah ve konforlu hizmet sunabilmesi adına Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü için Emek bölgesine modern ek hizmet binası inşa ediyor. Aynı bölgeye ayrıca tüm vatandaşların faydalanabileceği bir fitness salonu kazandırılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan iki tesiste açılış öncesi son çalışmalar yapılıyor.
Emek’teki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yakup Aktaş Kültür Merkezi bünyesine iki önemli hizmeti daha eklediklerini söyledi. Emek bölgesine bugüne kadar birçok yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Bilgi Evi, taziye evi, sağlık ocağı ve aile rehberlik merkezi, spor tesisi, kapalı pazar alanı, Emek Hizmet Binası ve Emek Meydanı gibi yatırımların yanı sıra bu bölgemize 23 tane de park yaptık. Şimdi de iki ayrı yatırımı bu bölgemize kazandırıyoruz” dedi.
Osmangazi yatırımlarla büyüyor
Nüfus Müdürlüğü ek hizmet binasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ve vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Dündar, “Osmangazi ilçesi büyüdükçe yetkiler de arttı. Pasaport ve ehliyet işlemlerini de sorumluluğuna alan Nüfus Müdürlüğü’nün iş hacmi genişlemiş oldu. Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmangazi’de bu ek hizmet binası 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 400 bin nüfusa hitap eden bölgede hizmet ayağa gelmiş olacak. Vatandaşlarımız, kamu hizmetlerinden daha rahat faydalanacak. Hemen aynı bölgede vatandaşlarımızın spor yapabileceği bir fitness salonu inşa ettik. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız iki yatırım da vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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