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Osmangazi’de metruk binalar tek tek yıkılıyor

BURSA HABERLERİ  | 14.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çirişhane Mahallesi’nde bulunan, metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, “İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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