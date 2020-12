Osmangazi’de sahipsiz hayvanlar besleniyor

Osmangazi Belediyesi, yılın her döneminde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de can dostları yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, salgın sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her gün düzenli olarak belirli noktalara mama ve su bırakıyor.

Korona virüs salgınına karşı birçok tedbiri titizlikle uygulayan Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sokak hayvanlarını da unutmuyor. İçinde bulunduğumuz zor dönemde sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Osmangazi Belediyesi, sahipsiz hayvanların da beslenmelerini sağlıyor. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktaya düzenli olarak mama ve su bırakarak can dostların aç kalmasının önüne geçiyor. Ekipler, özellikle Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için hassasiyet gösteriyor. Beslenmenin yanı sıra ihtiyaç görülen hayvanlar, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülerek bakım ve tedavileri yapılıyor.

“Hayatı birlikte paylaşıyoruz”

Osmangazi’de her canlının değerli olduğunu ve hayvanların da yaşam hakkına saygı duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu hayatı hep birlikte paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi can dostlarımızı da ihmal etmeyip, onlara da destek veriyoruz. Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yoğunlaştırmıştık. Sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmaması için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız merak etmesin, Osmangazi’de can dostlar da emin ellerde” diye konuştu.