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Osmangazi’de su kesintisi

22.11.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ tarafından Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bazı sokaklarda yapılacak çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanacak.

Buski’den yapılan açıklama şöyle: "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi, 1.Karaman Sokak. 3.Egemen Sokak. 14.Cami Sokak, 4.Can Sokak, Kadı Sokak, 1.Kibar Sokak, 2.Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10.Kaya Sokak, 1.Kara Sokak, 388.Sokak ve civarında 22.11.2022 - 30.11.2022 tarihleri arasında, 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Tedbirli olunması rica olunur."

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