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  4. Osmaniye fotoğraf sanatçıları derneğinden köy okullarına kitap desteği

Osmaniye fotoğraf sanatçıları derneğinden köy okullarına kitap desteği

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut” sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyası kapsamında köy okullarına dağıtılmak üzere yaklaşık bin kitap toplandı.Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Dernek Başkanı Murat Anıl öncülüğünde, dernek yönetimi ve fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlerle birlikte başlatılan kampanyada toplanan kitaplar, köy okullarına dağıtılıyor.

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından "Bir Kitap Bir Çocuk, Bir Çocuk Bir Umut” sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyası kapsamında köy okullarına dağıtılmak üzere yaklaşık bin kitap toplandı.
Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Dernek Başkanı Murat Anıl öncülüğünde, dernek yönetimi ve fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlerle birlikte başlatılan kampanyada toplanan kitaplar, köy okullarına dağıtılıyor. Amaçlarının, imkanları sınırlı olan köy okullarındaki kütüphaneler için hikaye, masal ve roman kitapları toplayarak öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak ve öğrencileri bu konularda duyarlı hale getirmek olduğunu belirten Anıl, “geçtiğimiz günlerde Osmaniye Düziçi Çatak İlkokulunda bulunan öğrencilere kitap dağıtımı yaptık en kısa zamanda bizlerden kitap bekleyen köy okullarına ’da kitap yardımı yapmaya davam edeceğiz" dedi.
Dernek Başkanı Murat Anıl, “Biz sadece aracıyız, olandan alıp olmayana iletiyoruz. Kampanyamız sayesinde halkımızın evlerinde kullanmadığı kitaplar bu sayede ihtiyaç sahibi köy okullarındaki çocuklarımıza ulaşarak değerlendirilmiş oldu. Öğrencilerimizin sevinçleri paha biçilmez güzellikte, Halkımızın ve kursiyerlerimizin kampanyamıza göstermiş olduğu duyarlılıktan ilgiden dolayı katkı sağlayan yardım eden herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu

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Toprakkale Eczanesi
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