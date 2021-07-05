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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

05.07.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

OKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, KTMÜ Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada, imzalanan protokolün, her iki üniversite arasında akademik ve idari personel ile öğrenci değişimleri, üniversite akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri yürütülmesi, akademik personelin ve araştırmacılarının karşılıklı anlaşma ile önceden belirlenen bir yıllık veya daha uzun bir süre için değişimi, taraflarca belirlenen süreler için öğrenci ve lisansüstü öğrenci değişimi, seminerler, kurslar, çalıştaylar ve diğer bilimsel toplantıların düzenlenmesinde iş birliği, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların, bilimsel dergilerin ve diğer materyallerin ortak yayını, eğitim ve araştırma amaçlı bilgi, yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin değişimi, birlikte sportif, sanatsal veya kültürel etkinliklerde işbirliği çalışmalarını kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Uzun, OKÜ ile KTMÜ arasında imzalanan protokolle iki ülke arasındaki ortak tarihi değerlerin geliştirilerek sağlam temellere oturtulacağını belirtti.

Uzun, "OKÜ, bugün Türk dünyasına hizmet eden ve Türk dünyası gençlerini yetiştiren bir üniversite olarak, uluslararası ilişkilere ve işbirliklerine önem verecektir. İş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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