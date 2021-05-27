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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü

27.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yanındaki tarlada çıkan anız yangını, yerleşkedeki binalara sıçramadan söndürüldü.

OKÜ yerleşkesi yanındaki bir kısmı hasat edilmiş buğday ekili tarlada, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yerleşkedeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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