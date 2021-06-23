Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne muz serası

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon TL yatırımla Muz Serası Projesi’ni hayata geçiriyor.

Osmaniye OSB'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye OSB, yenilikçi uygulamaları ve iş modelleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerine örnek olmaya devam ediyor.

Daha önce 7.5 megavatlık GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımıyla dikkati çeken Osmaniye OSB, şimdi de hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesinin içinde tarım yatırımı gerçekleştirecek.

- Türkiye’nin ilk karma OSB’si olma yolunda ilerliyor

Birçok Türk sanayi şirketinin yanı sıra Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketlerinin de içinde yer aldığı Osmaniye OSB, sanayi odaklı yapısına rağmen hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile dikkati çekiyor.

Osmaniye OSB, başlattığı "Muz Serası Projesi" ile Türkiye’nin ilk karma OSB’si olma yolunda ilerliyor. İlk etapta 20 dönümlük bir arazide kurulacak sera ile birlikte gelecek dönemde 40 dönümlük bir tarım arazisi daha kullanıma hazır hale getirilecek.

Proje kapsamında 1 dönümlük alanda, sanayi çalışanları için domates, biber ve salatalık ekimi de yapılacak. Yer fıstığı, turp ve zeytin gibi önemli tarım ürünleriyle öne çıkan Osmaniye’de bu projeyle birlikte muz ekiminin de hızlanacağı öngörülüyor. 3 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen "Muz Serası Projesi" kapsamında, dikimler ağustos ayında yapılacak ve Haziran 2022’den itibaren hasat yapılmaya başlanacak.

- Muz serası OSB’nin sabit giderlerinin yüzde 30’unu karşılayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmaniye Valisi ve Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, proje fikrinin gelişmesinde Türkiye'nin ithal muz sebebiyle ülke kaynaklarının dışarıya gitmesinin oldukça etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, çok ciddi oranda muz ithal ediyoruz. Oysa ülkemizde verimli bir şekilde muz üretimi yapan birçok üretici var. Biz de bu düşünceden yola çıkarak bu OSB’miz içerisinde böyle bir proje geliştirmeye kadar verdik. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğiyle yapılan toprak analizi sonrasında arazimizin muz ekimine uygun olduğu tespit edildi ve ardından hemen projemizi uygulamaya koyduk. Gelecek yıl hasat gerçekleştiğinde müşterimiz bile hazır.

Yıllık 150 tona yakın ürün alacağız ve sezonda 1 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edeceğiz. Proje toplam yatırımının geri dönüş süresi ise 3 yıl. Bu yatırımla OSB’mizin sabit giderlerinin yüzde 30’unu karşılayacağız. Sanayicilerimizin birçok masrafı var. Bu projeyle hem onlara destek olacağız hem de tarımda dışarıya giden kaynaklarımızın ülke içinde kalmasına katkı sağlayacağız. Daha şimdiden bölgemizden ve ülkemizin farklı yerlerinden birçok organize sanayi bölgesi projemizi merak edip bizden bilgi alıyor. Böyle güzel bir konuda diğer sanayicilere de ilham vermiş olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

- Güneş enerjisi projesi kendi kredisini ödüyor

Verilen bilgiye göre, Osmaniye OSB, bünyesinde İSO 500’e giren 8 şirketin de bulunduğu 130 tesisi ve 11 bini çalışanıyla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Türkiye’de ilk 20 içinde bulunan, 700 hektar alana kurulu olan OSB, bir AB projesi olan iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demir yolu projesiyle bölgesel güç olma yolunda ilerliyor.

OSB’nin 9,2 milyon TL yatırımla gerçekleştirdiği başarılı projelerden biri olan GES (Güneş Enerji Santrali), kuruluşundan 1 yıl sonra bu proje için alınan krediyi geri ödeyebilir hale gelirken, ürettiği enerji ile OSB’ye de kaynak yaratabiliyor.

