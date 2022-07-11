YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

11.07.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" olarak adlandıran bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polislerin bayramını kutladı.

Vali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile ziyaret ettiği özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti.

Vali Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel harekat polisleriyle gurur duyduklarını belirtti.

Yılmaz, "Bayramın üçüncü gününde Amanosların kartalı özel harekatçılarımızla bayramlaştık. Onlarla gurur duyuyoruz, Allah onlardan razı olsun. Amanoslar güvende, Osmaniye güvende. Korkusuzca vatan nöbetindeler, görevlerini de en güzel şekilde yapmaktalar. Başarılar diliyorum. Allah ayaklarına, tırnaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Osmaniye Valisi Yılmaz, özel harekatçılarla bayramlaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldıKaraçay Şelalesi'nde düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarıldı
Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğulduMuğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu
Kazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdiKazada yaralanan 9 yaşındaki Adana Demirspor Futbol Okulu öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye amanos

Osmaniye Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:04
Yatsı
21:39
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.