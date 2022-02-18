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Osmaniye Valisi Yılmaz traktör kullandı, tarlaya mısır ekti

18.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Valisi Yılmaz traktör kullandı, tarlaya mısır ekti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kullandığı traktörle tarlaya mısır tohumları bırakarak sezonun ilk ekimini gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Toprakkale ilçesi Sayhüyüğü köyünde, sezonun ilk mısır ekimi için tören düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Yılmaz, traktör kullanarak, aracın arkasındaki tarım aleti aracılığıyla tohumları tarlaya ekti.

Yılmaz, gazetecilere, kentin mısır üretiminde Türkiye'de 6. sırada olduğunu söyledi.

Kent genelinde geçen yıl 328 bin dekardan 465 bin ton mısır rekoltesi alındığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mısır üretimimiz verimli şekilde sürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gübrede yapılan yüzde 30 indirimin üretici açısından oldukça etkili olduğunu gördük. Üretimin devamı açısından ciddi bir destek sağladığını gördük. Bu sene de ekimlerin bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum."

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