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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı kampına ziyaret

07.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı kampına ziyaret

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı kampına ziyaret

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı'nın kentte çalışmalarını sürdürdüğü kampı ziyaret etti.

Yılmaz, kamp hakkında Hokey Federasyonu Milli Takım Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır’dan bilgi aldı.

Milli takım aday sporcularına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, sporculara çalışmalarında başarı diledi.

Mustafa Çakır da milli takım seçmelerinin yapıldığı kampın 10 gün süreceğini belirtti.

Kampa 53 erkek, 42 kadın sporcunun davet edildiğini dile getiren Çakır, aralarından milli takım kadrosunun oluşturulacağını aktardı.

Çakır, milli takımın temmuz ayında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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