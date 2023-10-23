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Osmaniye'de 100 metrelik Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

23.10.2023 12:02 | Son Güncelleme:
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Osmaniye Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşü, Devlet Bahçeli Meydanı'nda başladı.

Osmaniye Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ellerinin üzerinde taşıdı.

Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı geride bıraktığını belirterek, "Bu şanlı Cumhuriyet'imizin inşallah sonsuza kadar devam etmesi için gereği neyse yapacağız. Siz gençlere ve Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Cumhuriyet'imizi, her yüz yılda, çok daha güçlendirerek sonsuza kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içinde, Cumhuriyet'imizin 100. yılını, şehitler diyarı yiğit Osmaniye'de sizlerle kutlamanın büyük heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

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Osmaniye Türk bayrağı Yürüyüş

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