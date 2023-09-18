YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye’de 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye’de 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

18.09.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de, 16 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi M.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucu, merkez ilçesinde 16 suç kaydı bulunan M.A.’nın uyuşturucu madde kullandığı ve yetiştiriciliğini yaptığı, hırsızlık suçuna konu eşya ve malzemeleri evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli M.A.’yı gözaltına aldı. Narkotik detektör köpeği ile yapılan aramada ise 1 motosiklet, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kenevir ve uyuşturucu madde ile hırsızlığa konu elektronik cihazlar ele geçirildi.
Şüpheli M.A.’nın ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya üzerinden başvurdular, ’Kapadokya’ turunu kaptılarSosyal medya üzerinden başvurdular, ’Kapadokya’ turunu kaptılar
Konyaaltı’nda geleceğin oyuncuları seçildiKonyaaltı’nda geleceğin oyuncuları seçildi
Düzce’de Ahilik Haftası kutlandıDüzce’de Ahilik Haftası kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:34
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Pazartesi

Bariş eczanesi
Merkez
Ayşe gül eczanesi
Duzici
Sarpkaya eczanesi
Merkez
Toprakkale eczanesi
Toprakkale
Bahçe eczanesi
Bahce
Karacalar eczanesi
Kadirli
Doğan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.