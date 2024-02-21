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Osmaniye’de 250 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

İHA İHA
21.02.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Osmaniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen sıfır atık projesi çerçevesinden kurulan geri dönüşüm bankalarında toplanan yaklaşık 250 ton kağıt, metal, plastik ve cam atığı malzeme geri dönüşüme kazandırıldı.

Osmaniye’de 250 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sıfır Atık Projeleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından Fakıuşağı Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı’na kurulan Geri Dönüşüm Bankaları hizmet vermeye devam ediyor. Proje çerçevesinde yaklaşık bir yıldır hizmet veren geri dönüşüm bankalarında biriktirilen; cam, plastik, kağıt- karton, metal, atık pil ve elektronik atık gibi ürünlerden oluşan yaklaşık 250 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşlar tarafından geri dönüşüm bankalarına getirilen atıkların kilo değerine göre de ücretsiz verilen kartlara puan yüklemesi yapıldı. Toplanan puanlar karşılığında da vatandaşlara temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri verildi.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, “Sıfır Atık” projesi kapsamında atık yağların ve atık boyaların geri dönüşüme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda da yaklaşık 21 ton atık yağ ile 9 ton atık boya geri dönüşüme kazandırıldı. Ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanın da ev ekonomisine de katı sağlayan atık yağların toplanması için başlatılan kampanyada Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek hem bilgilendirme hem de atık yağ kutularının dağıtımlarını gerçekleştirdiler.

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