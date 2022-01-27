Osmaniye'de 3 evin bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 3 evin demir bahçe kapılarını çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallelerinde 3 evin demir bahçe kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.K'yi gözaltına aldı.

Zanlının, bahçelerdeki demir kapıları sökerek motosikletiyle götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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