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Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

26.07.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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deprem Osmaniye

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