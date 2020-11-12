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Osmaniye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.11.2020 19:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu toplantısında koronavirüs salgınının kentteki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarının değerlendirildiği, bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

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