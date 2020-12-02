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Osmaniye'de apartman kapısına terk edilen 1 aylık bebek polise teslim edildi

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.12.2020 23:49 | Son Güncelleme

Osmaniye'de apartman kapısına terk edilen 1 aylık bebek polise teslim edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir apartmanın kapısı önüne bırakılan 1 aylık kız bebek polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri bebek ağlaması sesi duydu. Sesin olduğu yöne giden vatandaşlar, apartmanın kapısı önüne bırakılmış puset içinde 1 aylık bir kız bebek buldu.

Durumu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları kız bebeği Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrollerin ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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