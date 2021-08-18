Osmaniye'de arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, tüfekle vurularak öldürülen kişinin arkadaşı cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa İnaltekin'in 12 Ağustos'ta Rızaiye Mahallesi'ndeki evinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili zanlının kimliğini belirledi.

İnaltekin'in, arkadaşı M.A. tarafından öldürüldüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rızaiye Mahallesi Hamza Gül Sokak'taki bir evde, 12 Ağustos'ta tüfekle vurulmuş halde bulunan ve ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa İnaltekin kurtarılamamıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz