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Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de atış poligonunda çıkan yangın söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel bir atış poligonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki atış poligonunda, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Poligonun bekleme salonunda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İşletmeci Mehmet Ali Kaya, gazetecilere, poligondaki tadilat sırasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin plastik tavan malzemesini tutuşturduğunu ve işletmede hasar oluştuğunu kaydetti.

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