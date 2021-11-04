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Osmaniye'de ayağı kayalıklara sıkışan koyunu avcılar kurtardı

04.11.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de ayağı kayalıklara sıkışan koyunu avcılar kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, ayağı kayalıklara sıkışarak mahsur kalan koyun, bölgeden geçen avcılar tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

30 Ekim'de avlanmaya çıkan Enver Loş ve arkadaşları, Toprakkale'ye bağlı Türkmen beldesi Kürek Kalesi mevkisinde ayağı kayalıklara sıkışmış halde bir koyuna rastladı. Koyunun ayağını sıkıştığı yerden kurtaran Loş, ayağı kırıldığı için yürüyemeyen koyunu sırtına alarak kayalıklardan indirdi ve sahibine teslim etti.

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