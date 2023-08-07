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Osmaniye’de ayçiçeği hasadı başladı

07.08.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de alternatif tarım ürünü olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

Şehrin birçok bölgesinde olduğu gibi Düziçi ilçesinde yaklaşık 8 bin dönüm arazide mart ayında ekimi yapılan ayçiçekleri olgunlaştı. Üreticiler, tarlalarda hasat dönemine başladı. Yağ ve yem sanayisinin önemli bir ihtiyacını karşılayan ayçiçeklerinin, devletin üreticilere verdiği destek, verim, maliyet gibi etkenlerden dolayı çiftçilerin çokça tercih ettiği bir ürün haline geldi. Hasatla birlikte çiftçilerin de yüzü güldü.

Düziçi’nde yıllardır çiftçilik yapan İrfan Körkü, "Bu dönem ayçiçeği ektik masrafsız, dönüme 300-350 kilogram alıyoruz. Kilogramını da 11,5 liraya alıyorlar. 12 dönüm alana ekim gerçekleştirdim sulama yapmadım başta bir çapa çekip bir sefer gübreledim. Masrafsız, emek istemiyor tüm çiftçilere öneririm" dedi.

Çiftçilerin ayçiçeği hasadından memnun olduğunu belirten biçerdöver operatörü Musa Esen ise, "Ayçiçeği hasadına başlamış bulunmaktayız. Çiftçilerimiz durumdan gayet memnun. Ürün bakımına göre dönümüne 300-350 kilogram vermekte. Çiftçi arkadaşlarımız bu durumdan çok memnun bir sonraki dönem daha fazla ayçiçeği ekimi yapacaklarını söylüyorlar. Ayçiçeğinin kilogramı 11,5 liradan alınıyor. Buna devlet destekleri hariç. Bu da çiftçinin yüzünü güldürüyor" ifadelerini kullandı.

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