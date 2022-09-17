Osmaniye'de balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Karaçay Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine, su ve balıklardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Toprakkale ilçe sınırları içindeki Karaçay Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine, vatandaşlar durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.



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