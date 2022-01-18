Osmaniye’de bazı köy okulları kar nedeniyle tatil edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bazı köy ve mahallelerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Düziçi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Yeşilyurt, Çatak, Yenifarsak köyü ile ilçeye bağlı Yeşilbayır ve Kurtbey mahallelerinde yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca bu köy ve mahallelerde taşımalı eğitimin de yapılmayacağı kaydedildi.
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