Osmaniye’de bazı köy okulları kar nedeniyle tatil edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı yüzünden ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.
Bu nedenle Yoğunoluk, Koçlu, Kayasuyu, Yenigün ve İlbistanlı köylerindeki ilkokul ile ortaokullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini kaydeden Tapsız, bu okullarda taşımalı eğitimin de yapılmayacağını aktardı.
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