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Osmaniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı

31.08.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi Bağlama Caddesi'nde, bir apartmanın 7. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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