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Osmaniye’de bir kişinin öldüğü olayda 2 şüpheli tutuklandı

19.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kullandıkları araçla polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve iki ekip otosuna çarptıktan sonra polisle çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü olayda yakalanan 3 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye’de bir kişinin öldüğü olayda 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kadirli’nin Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Taputepesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasına gelen otomobil, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, ekip otosuna çarparak kaçtı. Kaçan otomobil uygulama noktasından 2 kilometre sonra yine bir polis aracına çarptı.

Kaza sonrası polisin ihtarına rağmen araçtan inmeyerek silah çıkaran şüphelilere, polis silahla karşılık verdi. Olayda polisin açtığı ateş sonrası O.B.(22), Mesut Savaş (23) ve Sefa Korkulu yaralandı. Bekir Güner ise olayda yara almadan kurtulurken, gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sefa Korkulu yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirtilen 1 adet pompalı tüfek ve bir miktar bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.B., Mesut Savaş ve Bekir Güner emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir Güner ve Mesut Savaş tutuklanırken diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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