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Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir mahalle daha, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kovid-19 vaka sayılarında artışın sürdüğü Osmaniye’de Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokakta giriş çıkışlar yasaklandı.Osmaniye Valiliğince İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ilgili olarak yapılan açıklama, “İlimiz Merkez İlçe Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokakta korona virüs (Kovid-19) tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Kovid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Osmaniye’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Osmaniye’de bir mahalle daha, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kovid-19 vaka sayılarında artışın sürdüğü Osmaniye’de Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokakta giriş çıkışlar yasaklandı.
Osmaniye Valiliğince İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla ilgili olarak yapılan açıklama, “İlimiz Merkez İlçe Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokakta korona virüs (Kovid-19) tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Kovid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.08.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sokak giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına, alınan bu hıfzıssıhha kararının Belediye Başkanlığınca ve mahalle Muhtarlığınca mahalle camisinden anonslar yapılarak vatandaşlara duyurulmasının sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:49
Öğle
12:43
İkindi
16:26
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Besnek Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Hamedoğlu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kadirli
Serkan Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
Bahce
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