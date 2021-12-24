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Osmaniye'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı

24.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 80 HJ 167 ve 06 RHJ 03 plakalı iki otomobil, Osmaniye-Toprakkale yolu Toprakkale girişinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada motor kısmı alev alan otomobillerden biri, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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trafik kazası Osmaniye

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