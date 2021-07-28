Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



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