Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Gökçayır köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli A.Ş, gözaltına alındı.