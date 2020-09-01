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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gökçayır köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankı ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarına başlanan yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli A.Ş, gözaltına alındı.

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