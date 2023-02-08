Osmaniye'de depremden 44 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, Raufbey Mahallesi'nde çöken Metin Tamer Sitesi'ndeki 10 katlı apartmanın enkazından ses duydu.

Arama kurtarma köpeğinden de faydalanan ekipler, Ümit Kırcalı'ya ulaştı.

Depremden 44 saat sonra enkazdan çıkarılan Kırcalı, ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

