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Osmaniye'de depremzedeler kalıcı konutlarına aralıktan itibaren yerleşecek

05.10.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutların ilk etabının aralıkta hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kaybı ve yıkıma neden olduğu kentte, afetin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı konut yapım çalışmaları sürüyor.

Depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine inşa edilecek 12 bin 243 konuttan 4 bininin yapımı devam ediyor.

TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa ettiği konutların ilk etabının hak sahiplerine teslimine aralık ayında başlanması hedefleniyor.

VALİ YILMAZ, ÖRNEK DAİREYİ GEZDİ

Toprakkale ilçesindeki inşaat alanını ve yapımı tamamlanan örnek daireyi gezen Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde 4 bin konutun yapımının hızla devam ettiğini, 1700 yeni konut için de ihale sürecinde olunduğunu söyledi.

Yılmaz, konutların depreme dayanıklı ve modern şekilde inşa edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Konutlarımızın yapımı hızla devam etmektedir. Bunları bir an evvel bitirip depremden etkilenen, evi yıkılan, ağır hasar alan ve evi olmayan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yapımı devam eden konutlarımızın teslimine aralık ayında başlanacak. Hedefimiz yıl sonuna kadar hak sahiplerine evlerini teslim etmek."

Depremden etkilenen Osmaniye'de 12 bin 243 kalıcı konutun yanı sıra 1356 da köy evi inşa edilecek.

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