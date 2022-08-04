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Osmaniye'de DOĞAKA'nın desteklediği 3 proje için imza atıldı

04.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de DOĞAKA'nın desteklediği 3 proje için imza atıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen 3 proje için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, hazırlanan üç projenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projelerin, istihdam anlamında da önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Projelerimize desteğinden dolayı DOĞAKA'ya teşekkür ediyorum. Hep birlikte kentimize hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah projelerimiz insanlarımıza ekonomik katkı sağlayacağı gibi öğrencilerimizin de eğitimlerinde etkili olacaktır." dedi.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan SOGEP kapsamında bölgede desteklenen 7 projeden 3'nün Osmaniye'de olduğunu kaydetti.

Alibekiroğlu, Osmaniye'den Sınırlı Sorumlu Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, "Kadın Eli ile Üreten Düziçi", Osmaniye Belediyesinin, "Her Kadın Bin Çiçek Serası" ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, "Mobilya Sektörü Osmaniye'de Otomasyonla Gelişiyor" projelerine destek kararı alındığını belirtti.

Konuşmaların ardından projelerin protokolü, Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan ile Sınırlı Sorumlu Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rahime Yüksel tarafından imzalandı.

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