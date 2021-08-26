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Osmaniye'de doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

26.08.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de doktor ile tartışan cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 4 ay önce tedavi için gittiği hastanede doktorla tartışan cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesinde görevli ortopedi doktoru K.G.G. ile muayene olmak için hastaneye gelen Osmaniye Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı M.B. arasında 12 Nisan'daki tartışma sonrası doktor K.G.G'nin "basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla M.B'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Osmaniye'nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana'ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından savcı M.B. hakkında "basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "delil yetersizliği ve unsur yokluğu nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Osmaniye Devlet Hastanesine 12 Nisan'da muayene olmak için giden cumhuriyet savcısı M.B. ile hastanede görevli ortopedi doktoru K.G.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmayla ilgili iddialar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yazılı açıklama yaparak, doktor K.G.G'nin, savcı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığna çağırılıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtmişti.

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