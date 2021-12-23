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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

23.12.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

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