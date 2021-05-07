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Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı yayanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

07.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü gözaltına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Musa Şahin Bulvarı'nda Z.N.Y. yönetimindeki 80 ABU 587 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kıllı'ya çarptı.

Kıllı, kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Z.N.Y. gözaltına alındı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin yayaya çarpması yer alıyor.

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