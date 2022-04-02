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Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

02.04.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından 198 ayrı güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Küçük Sanayi Sitesi, Rahime Hatun ve Adnan Menderes mahallelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki 198 ayrı güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, zanlıların İ.K. ve C.A. olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların ev ve iş yerlerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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