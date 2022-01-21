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Osmaniye'de iki FETÖ hükümlüsü gaybubet evinde yakalandı

21.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de iki FETÖ hükümlüsü gaybubet evinde yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.M. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.M'nin kentte olduğunu belirledi.

Gaybubet evi olarak bilinen hücre evinde saklandığı tespit edilen iki hükümlü, operasyonla yakalandı.

Evde dijital materyaller ile çok miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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