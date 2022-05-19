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Osmaniye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi defnedildi

19.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi defnedildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders verdiği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök'ün cenazesi toprağa verildi.

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gök'ün (44) cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından hastane morgundan alınıp Çağsak köyü mezarlığına götürüldü.

Akademisyenin naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Gök'ün ailesi ve yakınları ile OKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Prof. Dr. Coşkun Özalp, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, Gök'ün Fen Edebiyat Fakültesi binasındaki odasının kapısına da öğrenciler çiçekler bıraktı, duygularını anlatan notlar astı.

Sınıfta ders verdiği sırada rahatsızlanan Murat Gök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. OKÜ'den yapılan açıklamada Gök'ün kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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