OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yapan E.K. (50), Karaçay Şelalesi mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan E.K. hastaneye kaldırıldı.

Sağ ayağı kırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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