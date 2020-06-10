Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadın drone ve köpeklerle aranıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 74 yaşındaki kadın, drone ve iz bulucu köpeklerle aranıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Bozkuyu Köyü Hacıçolaklar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evden ayrılan 74 yaşındaki Emine Çolakerol, eve geri dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Evin ve köyün çevresinde yapılan aramadan sonuç alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, Çolakerol'un kaybolduğu yerin yakınındaki ormanlık alanda arama başlattı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaşlı kadını drone ve köpekler kullanarak arama çalışmaları devam ediyor.

