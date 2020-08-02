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Osmaniye'de kocasının tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

OSMANİYE HABERLERİ  | 02.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Osmaniye'de kocasının tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, kocasının tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Altun (74), merkeze bağlı Issızca köyündeki evinde eşi Fatma Altun (57) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Altun, evdeki tüfekle karısına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatma Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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