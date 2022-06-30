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Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak

30.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de LGS'den 500 tam puan alan Muhammet'in hedefi mühendis olmak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Muhammet Abdullah Duzcu, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti.

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Duzcu, AA muhabirine aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Düzenli ve çok çalıştığını aktaran Duzcu, "Sonuca şaşırmadım ama mutlu oldum. 500 tam puan beklemesem de buna yakın bir sonuç bekliyordum. Çok zor bir dönemdi. Çok uzun bir süre eve kapandım. Hayatımdaki her şeyden kıstım diyebilirim. İleride otomotiv mühendisi olmak istiyorum. İyi bir liseyi tercih edeceğim." diye konuştu.

Anne Selda Duzcu da oğullarının hedefleri doğrultusunda düzenli çalıştığını anlattı.

Oğlunun bu süreçte çok fazla kitap okuduğunu da ifade eden anne Duzcu, "Sınav günü eşimle uyuyamamıştık, dün gece de heyecandan uyuyamadık, ama hepsine değdiğini düşünüyorum. Çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin." dedi.

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