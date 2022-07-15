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Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

15.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Amanos Dağlarında bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.

Cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.

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