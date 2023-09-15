Osmaniye’de öğrencileri kötü alışkanlıktan korumak için denetimler sıkılaştı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul çevresinde denetimlerini arttırdı. Motosikletli ekiplerin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahısların üst aramaları yapılırken, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulunuldu.

Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

