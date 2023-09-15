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Osmaniye’de öğrencileri kötü alışkanlıktan korumak için denetimler sıkılaştı

15.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de polis ekipleri, okul çevresinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetim yaptı.

Osmaniye’de öğrencileri kötü alışkanlıktan korumak için denetimler sıkılaştı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul çevresinde denetimlerini arttırdı. Motosikletli ekiplerin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahısların üst aramaları yapılırken, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulunuldu.

Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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