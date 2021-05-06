Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Müdürlük bahçesinde bakılan tavus kuşunun yerinde olmadığını gören personelin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı yaptığını belirlediği F.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde bulunan tavus kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



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