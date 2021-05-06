YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli yakalandı

06.05.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Müdürlük bahçesinde bakılan tavus kuşunun yerinde olmadığını gören personelin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı yaptığını belirlediği F.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde bulunan tavus kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
GÜNCELLEME - Osmaniye'de fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldıGÜNCELLEME - Osmaniye'de fabrikadaki iftar yemeğinden sonra rahatsızlanan 106 işçi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Kadirli
Esenler Eczanesi
Duzici
Esenler Eczanesi
Toprakkale
Esenler Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.